Dono de bar é atropelado após se negar a vender bebida fiado

Um homem de 54 anos estava em seu estabelecimento na madrugada quinta-feira (1°), no Jardim das Violetas em Três Lagoas, quando um desconhecido apareceu pedindo uma bebida, mas saiu do local alterado diante da negativa do dono.

Conforme informações da Rádio Caçula, a vítima relatou que quando descia a calçada do bar, foi surpreendido por um VW Gol azul, que passou por cima de sua perna esquerda, causando uma fratura exposta no tornozelo.

O dono do bar foi socorrido ao Hospital Auxiliadora e relatou que não conseguiu ver quem conduzia o veículo.

O caso passa à ser investigado pela Polícia Civil.

