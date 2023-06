Dono de bar é ferido com dois tiros e 'Bolacha' é preso após atentado na Moreninha

Um homem, de 40 anos, proprietário de um bar foi ferido com pelo menos dois tiros no início da noite deste domingo (11), na rua Araticun, na região da Moreninha III, em Campo Grande. Ele foi atingido por um homem, de 32 anos, com vulgo 'Bolacha', que foi preso em flagrante pela Polícia Militar após o atentado.

O atentado aconteceu nas imediações do estabelecimento comercial. Segundo informado pela vítima, como consta no boletim de ocorrência, ele realizou a cobrança do consumo feito pelo suspeito, mas que o homem havia deixado o espaço sem pagar.

Em determinado, o suspeito retornou para o bar e a vítima não havia percebido a sua presença, quando escutou os tiros e foi atingido no tórax e no pescoço. Ele foi socorrido e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha para melhores avaliações, onde estava consciente e orientado.

Após ser entrevistado pelos policiais militares, constatou-se que a vítima tinha um mandado de prisão em aberto, onde foi necessária manter a escolta da vítima. O homem, que é dono do bar, indicou onde o suspeito poderia estar em outro bar da região.

Com o endereço em mãos, os policiais fizeram uma rápida busca e encontraram Bolacha escondido embaixo de um veículo, onde também foram encontrados um revólver de calibre 38 e quatro munições intactas. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também