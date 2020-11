Dono de bar é preso por abusar de som alto durante madrugada na Capital

Depois de denúncias de perturbação do sossego por som em alta potência às noites prejudicando a vizinhança em um bar, localizado à rua Paraíba, no centro, Policiais Militares Ambientais e do 1º Batalhão de Polícia Militar de Campo Grande autuaram neste sábado (7) o proprietário do estabelecimento, por emissão de som acima dos limites permitidos por Lei.

Inicialmente, os Policiais Militares Ambientais mediram com um decibelímetro a pressão de som emitida pela aparelhagem instalada no estabelecimento comercial, sendo constatados até 76,1 decibéis, com média de 74,6 decibéis durante a metodologia de medições, quando a potência permitida para o horário e região é de 50 decibéis. As atividades foram paralisadas e as aparelhagens foram apreendidas.

O proprietário do bar, um homem de 32 anos, residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e foi multado pela PMA em R$ 5.000,00. Ele também foi conduzido, juntamente com a aparelhagem de som apreendida, à delegacia de Polícia Civil e poderá responder por crime ambiental de poluição sonora.

O infrator poderá pegar pena de um a quatro anos de reclusão. Além disso, poderá perder a aparelhagem, que passa a ser material de crime.

Deixe seu Comentário

Leia Também