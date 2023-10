Dono de conveniência é preso por abate e venda ilegal de carne em Porto Murtinho

O dono de uma conveniência foi preso durante uma ação da Polícia Civil através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), na cidade de Porto Murtinho por abate e venda ilegal de carne de vaca e de porcos.

Conforme as informações divulgadas pela polícia, o homem era criador de suínos e bovinos, registrados como cultura de subsistência, ou seja, para consumo próprio. Porém, os animais eram abatidos clandestinamente e vendidos em uma conveniência da cidade sem autorização e boas práticas sanitárias. As vendas do produto aconteciam aos finais de semana no comércio local da cidade.

O estabelecimento em questão estava em nome do investigado. Ele chegou a preso durante a ação, após ter sido identificado, porém acabou sendo solto durante a audiência de custódia.

No local, as equipes da Decon e da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), apreenderam cerca de 100kg de carne imprópria para consumo. O homem foi multado em R$ 47.420.

