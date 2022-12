Dono de depósito de drogas é preso no Santo Antônio

O dono de um depósito que servia para armazenamento de drogas no bairro Santo Antônio, em Campo Grande, foi preso na manhã desta quinta-feira (28).

De acordo com as informações policiais, foi constatado que o local servia de entreposto para o narcotráfico, com estrutura para recebimento de entorpecente, onde a droga era contabilizada, separada, embalada em caixas de papelão e encaminhada para diversos destinos.

O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) foi responsável por fazer diversas diligências foram adotadas para identificação, qualificação, localização e prisão dos integrantes da organização criminosa.

A ação foi em continuidade às investigações relativas à apreensão de mais de duas toneladas de maconha, ocorrida em 15 de agosto de 2022, na Capital.

O preso foi interrogado e confessou a prática criminosa, detalhando conhecimento do esquema criminoso e confirmando que receberia R$ 10 mil pelo armazenamento do entorpecente.

