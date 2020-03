Dono de fábrica de salgado morre ao cair em moedor de carne

Sarah Chaves, com informações do O Tempo

O dono de uma empresa de salgados, Edson de Andrade Lima, 53 anos, morreu na manhã de terça-feira (10), após cair em uma máquina para moer carne na sua fábrica na região Norte de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros informou que ele caiu no equipamento enquanto ainda estava ligado, quando outros funcionários perceberam, desligaram às pressas a máquina e acionaram os bombeiros, porém a vítima já estava inconsciente, com mutilações pelo corpo e sangramento intenso.

Os socorristas tentaram reanimar Edson, mas não tiveram êxito, os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atestaram o óbito.

A empresa lamentou o ocorrido em nota publicada no Instagram. "É com muito pesar, com muito sentimento, que comunico o falecimento do nosso pai Edson De Andrade Lima , o fundador, o idealizador de toda essa história de 28 anos chamada Amandelli", divulgou.

