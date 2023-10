Dono de fazenda é autuado em R$ 231 mil por maus-tratos a animais em Corumbá

No último sábado (30), uma equipe da Polícia Militar Ambiental realizou vistoria em uma propriedade rural no município de Corumbá, para averiguar a situação das 446 cabeças de gado existentes em uma vazante que, atualmente, encontra-se seca e com pasto insuficiente para o pastoreio bovino.

Segundo as informações policiais, no local foi constatada uma situação de maus-tratos aos animais. O rebanho estava em intenso estado de desnutrição, em uma área com pastagem bastante limitada. Além disso, foram encontradas mais quatro carcaças de bovino, elevando o total de animais mortos por desnutrição para 16, sendo que alguns já se encontravam enterrados.

Por telefone, o gerente da propriedade alegou à PMA que a suplementação alimentar para os animais chegaria na próxima semana.

Diante dos fatos, o proprietário foi autuado em R$ 231 mil por maus-tratos aos 446 animais, resultando na morte de 16 cabeças. Além disso, ele foi notificado para providenciar acompanhamento médico veterinário aos animais a fim de determinar as medidas necessárias para conter a mortandade decorrente da desnutrição.

Como o responsável não se encontrava no local no momento da ação da PMA, não foi possível encaminhá-lo para a autoridade policial. No entanto, todas as documentações e evidências coletadas serão encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil e ao Ministério Público Estadual para as devidas providências cabíveis.

