Dono de fazenda esconde fuzil e espingardas no meio do mato e é preso em Eldorado

Homem, de 29 anos, foi preso em flagrante ao ser encontrado com um fuzil calibre .762 do tipo mosquetão e dois rifles, calibres .22 e 288, durante a tarde de quarta-feira (22), na cidade de Eldorado.

Conforme as informações policiais, após tomar conhecimento de que um homem guardava em sua propriedade algumas armas de fogo, dentre elas um fuzil de grosso calibre, a equipe policial se deslocou ao local, um sítio nas proximidades do Rio Iguatemi.

Chegando lá, foram recebidos pelo caseiro, que disse não ter certeza se ali havia algum armamento, mas confirmou que seu patrão, que já se encontra preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e é investigado por outros crimes, havia escondido alguns objetos ali.

Com a autorização do responsável, os policias civis conseguiram localizar escondido no meio da mata o fuzil calibre .762. Em outro ponto foram localizados os dois rifles. Diante disso foi lavrado o flagrante do proprietário e os armamentos foram apreendidos e encaminhados à Delegacia. O caseiro foi conduzido para a Delegacia na condição de testemunha.

