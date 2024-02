Dono de ferro-velho da Cafezais é preso por armazenar mais de 700kg de fios de cobre

Durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29), a GCM (Guarda Civil Metropolitana) deflagrou a "Operação Ferro-Velho" em Campo Grande. As ações de fiscalização aconteceram em um estabelecimento situado na Avenida dos Cafezais, na região do Jardim Centro-Oeste, onde mais de 742 kg de fios de cobre irregular, sem procedência ou documentação de origem de origem foram apreendidos.

Conforme as informações iniciais, o dono do local, um rapaz de 26 anos, acabou sendo preso em flagrante durante a fiscalização. Os agentes encontraram fios em bolsas, repetidores de sinal de celular das empresas de telefonia e uma Volkswagen Saveiro, que estava com restrições para circular.

Por conta das irregularidades, ele foi levado para a 5° Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como receptação qualificada, se adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em deposito, desmontar, montar, remontar, vender, expor a venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.

A operação segue acontecendo e vistorias devem ser feitas em outros estabelecimentos ao longo desta quinta-feira.

