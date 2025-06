Dono de ferro velho é preso ao ser flagrado com cadeira da prefeitura na Vila Margarida

O proprietário de um ferro velho, localizado na Rua China, na região da Vila Margarida, acabou sendo levado para a delegacia ao ser flagrado com uma cadeira furtada da prefeitura de Campo Grande. O caso de receptação foi descoberto pelas equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) durante a Operação Ferro Velho.

Conforme as informações policiais, as equipes da Patrulha Ambiental e da ROMU foram até o ponto de comércio de materiais recicláveis. Durante a fiscalização foi constatada a falta do livro de entrada e saída de mercadorias, cujo uso é determinado pelo Decreto 15707/23, ART 5 e por se tratar de reincidência, foi aplicado um Auto de Infração e Multa número 137 pela Patrulha Ambiental.

Além da irregularidade, ao longo da checagem no local, foi encontrada uma cadeira com placa de registro de patrimônio da prefeitura. Após checagem no sistema, foi identificado que o proprietário é reincidente por receptação de bem público, pois em fiscalização anterior já havia sido encontrado um bebedouro com placa do executivo municipal, fora outros produtos sem procedência.

Diante disso, ele foi levado para a DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para prestar esclarecimentos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também