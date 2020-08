Dono de festa acaba preso após xingar policiais

Um homem de 34 anos foi preso na madrugada deste domingo (19) por promover uma festa com aproximadamente 100 pessoas no município de Amambai, mesmo em meio a pandemia do coronavírus (covid-19). Indignados com a prisão, os convidados tentaram resgatá-lo de dentro da viatura e tiros com balas de borracha foram usadas para contê-los.

Conforme boletim de ocorrência, após denúncia de aglomeração, as polícias Militar e Civil foram até o local. O anfitrião, ao ser abordado, passou a ofender as equipes com palavras de baixo calão, dizendo que ninguém poderia entrar na casa. Por este motivo, ele acabou preso.

O homem tentou resistir usando de violência, mas foi contido. No entanto, logo após ser colocado dentro do compartimento de presos da viatura da Polícia Civil, os convidados da festa investiram contra as equipes, na tentativa de resgatá-lo.

Após tiros com balas de borracha, a multidão se acalmou. No local, as pessoas estavam bebendo e fumando, sem máscaras de proteção, em descumprimento aos decretos municipais de prevenção ao coronavírus.

O homem vai responder por infração de medida sanitária, resistência, desacato e perturbação de sossego alheio.

Deixe seu Comentário

Leia Também