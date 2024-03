A Polícia Civil apresentou um leve balanço das investigações que estão sendo feitas para apurar o golpe praticado por um dono de uma mecânica, a Champions Pneus, na Avenida Eduardo Elias Zahran, em Campo Grande, na segunda-feira (4). O grande passo dessa ação policial é em relação à perícia feita no veículo da vítima, que havia ficado retido na empresa.

Tudo começou, conforme as informações do registro policial, quando a vítima, de 46 anos, foi até o estabelecimento para realizar o reparo em um dos pneus de seu Ford Fiesta.

As investigações avançaram devido à perícia realizada, onde foi constatado que algumas peças do veículo Ford Fiesta não foram trocadas, algumas foram apenas limpas para dar impressão de ser nova. Essa situação foi visualizada em decorrência do parafuso que estava sujo e não foi retirado.

Segundo a perícia, foram trocados dois pneus e quatro válvulas, cobrando dois itens a mais; foram cobradas duas buchas da bandeja, mas somente uma foi trocada; o kit de amortecedor traseiro são três peças orçadas, porém, apenas duas foram trocadas; reparo de caster foi cobrado mesmo sem que o carro da vítima estivesse batido; reparo da geometria traseira não foi feito, mas também foi cobrado; reparo da roda foi cobrado, mas o serviço não foi realizado.

Outro ponto que a perícia constatou é que os números das peças que foram lançadas na nota, cobrada em mais de R$ 6 mil, não condizem com os produtos que deveriam ser utilizados em um Ford Fiesta. "Tem uma peça que a numeração corresponde a um Kia Cerato, outra peça de um kit amortecedor traseiro e corresponde a uma Ford Ranger. Claramente se vê uma má-fé da empresa", diz a delegada Joilce Ramos, plantonista da Depac Cepol.

Joilce frisou que os preços cobrados foram exorbitantes, muito acima do valor de mercado e assim a empresa possa ter margens para negociar e dar um desconto grande como forma de o cliente aceitar o serviço e "ficar satisfeito".

Veja a nota e o orçamento feito pela empresa e os valores cobrados:



A delegada apontou que a investigação continua, pois demais vítimas de um possível golpe da empresa buscaram registrar boletim de ocorrência após saberem do caso que ganhou repercussão nos últimos dias. "Serão ouvidas todas elas para concluir a investigação", pontuou Joilce, informando que a investigação ficará a caráter da 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Caso seja comprovado o golpe praticado, dono da mecânica e funcionários responderão por estelionato. Ainda há suspeita de que outras lojas, com nomes diferentes, mas de propriedade do dono da mecânica, também teria feito a mesma prática contra consumidores.

