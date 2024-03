Dono de mecÃ¢nica da Zahran Ã© preso por tentar tirar mais de R$ 6 mil de cliente

O dono da loja Champion Pneus, de 62 anos, foi preso em flagrante durante a tarde de segunda-feira (4), depois de tentar extorquir um valor exorbitante de uma cliente, que tentava apenas fazer o reparo em um dos pneus de seu veículo. O caso aconteceu dentro da loja, localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, região da Vila Santa Dorotheia, em Campo Grande.

Conforme as informações do registro policial, a vítima de 46 anos, foi até o estabelecimento para realizar o reparo em um dos pneus de seu Ford Fiesta. Logo no momento em que deixou o veículo no local, ela teria sido informada que a troca ficou avaliada em R$ 500, o que teria sido aceito por ela.

Momentos depois o carro foi supostamente vistoriado e os mecânicos subiram o valor, para R$ 2.600,00 uma vez que duas rodas estariam amassadas. No entanto, a vítima estranhou o fato, já que o veículo havia passado por inspeção e o fato não foi apontado. A cliente então pediu para que o serviço não fosse realizado na loja. Porém, mesmo sem autorização, o trabalho foi feito e as rodas retiradas do Fiesta, sem que pudessem ser recolocadas.

Horas depois, a mulher foi até o estabelecimento, quando os mecânicos informaram que a vítima apenas retiraria o veículo do local se pagasse a quantia de R$ 6.800,00. Ela acabou sendo obrigada a assinar uma ordem de serviço para que seu carro não fosse guinchado. Ao perceber a tentativa de golpe, a proprietária do automóvel acionou a Polícia Militar e sua advogada.

Quando os policiais chegaram ao local, o dono da loja tentou impedir a entrada dos militares no local, dizendo que ‘faria contato com um Coronel’ para intimidar a guarnição. Apesar disso, ele negou os fatos na delegacia. O carro acabou sendo conduzido para a DEFURV (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).

Em uma busca rápida na internet, a vítima encontrou diversas reclamações contra a loja com várias pessoas relatando a mesma dinâmica, sempre envolvendo mulheres. Uma das vítimas, que passava pelo local e avistou a movimentação, seria uma policial penal de Campo Grande, que havia realizado o pagamento de R$ 6.170,00 para pegar o carro no mês de dezembro de 2023.

Diante da situação, a Delegada Joilce Ramos da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, realizou a prisão em flagrante do dono da loja, por apropriação indébita, estelionato e associação criminosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também