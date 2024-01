Dono de pizzaria em Sonora morreu por engano em "guerra" de facções

Preso por atirar e matar Tiago Valdecir Sandrin, de 38 anos, dono de uma pizzaria em Sonora, confessou o crime e confirmou que o objetivo era matar um funcionário do local que faz parte de uma facção rival.

Os dois executores chegaram na pizzaria na nite do último sábado (20), em uma moto, o garupa, identificado como "Sem Fronteiras", desceu e assim que identificou a vítima, começou a efetuar os disparos, quando a arma travou, o piloto foi até o interior da pizzaria para dar continuidade ao assassinato. Foram efeutados mais de 20 disparos e a vítima foi atingida por dois.



De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel, durante as investigações, foi constatado que um veículo Eco Sport preto deu apoio à dupla durante o homicídio, e com informações das características do carro a Polícia conseguiu identificar o imóvel onde os suspeitos estavam.



Conforme Gurgel, a Polícia Civil junto com a Polícia Militar realizou um cerco na residência onde estavam os dois ocupantes da moto, o motorista do Eco Sport, além de outros quatro maiores de idade e dois adolescentes.

No local, o garupa da moto, "Sem Fronteiras" que fetuou disparos contra o dono da pizzaria, entrou em confronto com os policiais com uma pistola de calibre 9 milímetros, a mesma usada no atentado na pizzaria.



Ele morreu e os outros oito ocupantes do imóvel se renderam. O piloto da moto confessou o crime e afirmou que confundiram a vítima, já que as características repassadas, inclusive uma tatuagem eram parecidas entre o alvo e a vítima.



Os outros presos negaram a participação no homicídio, mas confessaram o crime de tráfico de drogas em Sonora. Na casa ocupada pelos criminosos, foram encontrados pasta base de cocaína, uma balança, dinheiro, maconha, duas pistolas 9mm e uma espingarda calibre 12.



"Temos percebido no estado um enfrentamento de facções, os dois tinham como objetivo a morte de um funcionário por entender que ele fazia parte de uma facção rival a dos autores, infelizmente acabou levando à morte de mais uma vítima nessa guerra entre facções entre o crime organizado", concluiu o delega-geral, Roberto Gurgel.







Deixe seu Comentário

Leia Também