Dono de rede de shoppings é sequestrado, torturado e morto na fronteria

O empresário Cristóbal Rojas, o “Nenê”, dono de um dos mais importantes shoppings de importados de Salto del Guairá no Paraguai foi encontrado morto nesta quarta-feira (16), fronteira com Mundo Novo (MS).

Conforme o Ponta Porã News, o promotor de Justiça Vicente Rodríguez, afirmou que Cristóbal visitava o túmulo do filho na tarde de ontem, no cemitério de Salto del Guairá, quando teria sido levado por homens armados. Na madrugada de hoje, a esposa dele procurou a polícia para denunciar o desaparecimento.

Policiais da cidade começaram a investigar o caso e no início da manhã encontraram o veículo do empresário, em seguida o corpo foi encontrado por moradores da região na beira da estrada, a 8 km da margem do Rio Paraná.

Cristóbal foi torturado e executado a tiros, segundo o comissário da Polícia Nacional Leonor Barrios, chefe de investigações no Departamento (equivalente a Estado) de Canindeyú, afirmou ao ABC Color, que havia marcas de tiros por todo o corpo do empresário e também sinais de tortura

O filho de Cristóbal foi assassinado há alguns anos ao sair de casa com o carro do pai. De acordo com informações, o empresários vinha sofrendo ameaças mas não há informações se ele chegou a denunciar alguém para as autoridades paraguaias.

