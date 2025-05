Donos de fazenda têm casa alvejada por homem em moto em Aquidauana

O casal José Valmir da Silva e Leonor Eloi da Silva, proprietários do sítio Ana Paula, em Anastácio, tiveram a residência que fica localizada no centro de Aquidauana alvejada com pelo menos seis tiros na madrugada deste domingo (25).



Segundo o site O Pantaneiro, por volta de 1h40, o casal que estava no interior da casa ouviu os disparos, mas ninguém se feriu. Eles pensaram que poderia ter sido uma explosão do painel de vidro devido ao dilatamento da madeira. O painel funciona como muro de proteção e fica na frente da casa.



A Polícia Militar foi acionada e a Polícia Civil também. A Perícia Científica fez os levantamentos nas primeiras horas da manhã e constataram perfurações deixadas por quatro no portão de madeira e outros dois explodiram um painel de vidro temperado. As marcas de dois resquícios dos projéteis foram encontradas na película protetora do vidro.



Como constatação de um crime, os profissionais da Polícia Científica recolheram como prova material, resquícios de projéteis de arma de fogo e ranhuras no vidro. O objetivo é constatar o atentado e informar, se possível, a dinâmica de como aconteceu e, talvez, identificar a autoria.



Filmagem da câmera de segurança mostrou um motociclista como autor dos disparos.

