Douradense morre durante acidente grave no Rio Grande do Sul

O douradense Gleidson Alves da Silveira, de 29 anos, morreu depois de tombar a carreta que conduzia no trecho entre Palmitinho e Tenente Portela da RST-472, no Rio Grande do Sul.

Conforme o site Rádio Alto Uruguai, ele conduzia um caminhão carregado com porcos. Porém, durante a viagem, acabou perdendo o controle de direção e tombou o veículo. Por conta do acidente, o trecho ficou completamente bloqueado.

A empresa responsável pelo transporte da carga está trabalhando na retirada dos animais. A carga de suínos estava sendo transportada para abate em Três Passos.

O caso é apurado pelas autoridades policiais.

