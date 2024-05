Douradense some ao nadar em cachoeira de Amambai

O douradense Tony Câmara, de 29 anos, está sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros de Amambai e Caarapó após desaparecer na última quarta-feira (1°), enquanto nadava no Rio Amambai.

Conforme as informações do site Ligado Na Notícia, Tony estava tomando banho com amigos na região de Salto Pirapora, trecho localizado entre Juti e Amambai. Em determinado momento do dia, ele entrou em uma área de cachoeira e acabou sendo levado pela água.

Os amigos que o acompanhavam então acionaram as equipes do Corpo de Bombeiros, que começaram as buscas ainda durante a quarta-feira. Os militares vasculharam a região durante a quinta-feira (2), mas a procura foi interrompida durante a noite.

Já nas primeiras horas da manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros voltou a área, dando inicio ao segundo dia de busca. Ainda segundo o site, o local em que Tony desapareceu possuí muitas pedras e já muito conhecida por afogamentos.

