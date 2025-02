Douradenses morrem em acidentes graves nas rodovias de SP no mesmo dia

Dois moradores da cidade de Dourados morreram durante graves acidentes ocorridos durante a quarta-feira (5), em rodovias de São Paulo.

Conforme as informações do site Dourados News, João Carlos Lima Moreira estava viajando com a família quando parou o carro que conduzia no acostamento da rodovia Castelo Branco (SP-280), em Tatuí, para urinar.

Neste momento, um caminhão desgovernado invadiu o acostamento e atingiu o veículo parado, atropelando João Carlos. Ele não resistiu e morreu no local.

A esposa e o filho de João estavam dentro do carro e foram socorridos com ferimentos leves.

Horas depois, já na Rodovia Régis Bittencourt, no km 489, no trecho de Cajati, o douradense Gerson Pereira da Silva, de 53 anos, morreu ao bater a carreta que conduzia na traseira de uma carreta bitrem.

O site RodoNews informou que ele ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos, falecendo ainda no local. O sobrinho de Gerson, que viajava como carona, acabou sendo socorrido em estado gravíssimo.

Segundo o Dourados News, Gerson era sargento aposentado do Exército e ficou conhecido como "Gerson Trumpet’s" por sua atuação como trompetista na banda do quartel. Ele deixa duas filhas, que aguardam a liberação do corpo para o traslado a Dourados, onde será realizado o sepultamento.

