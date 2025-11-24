Dourados contará com a maior delegacia da Polícia Rodoviária Federal no Brasil

A cidade de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, contará com maior delegacia da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em todo país. Ela será inaugurada nesta terça-feira, dia 25.

O espaço, denominado como Delegacia Especializada de Fronteira, será referência nacional no combate ao crime organizado.

Em nota, a PRF informou que a nova sede foi construída em uma área doada pela Prefeitura de Dourados, onde "representa um marco para o fortalecimento das ações de policiamento de fronteira, operações especiais e integração entre forças de segurança".

A sede contará com uma infraestrutura moderna, com setores estratégicos, núcleo tático, auditório, área de treinamento e um heliponto.

O evento contará com a presença do diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, do superintendente em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno, além de autoridades estaduais e municipais da segurança pública do estado.

A nova e maior sede da PRF fica na rua Idelfonso Pedroso, atrás do Estádio Douradão, no Parque dos Jequitibás.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também