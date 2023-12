Homem vai sozinho até a UPA após sofrer tentativa de assassinato em Dourados

Na madrugada deste sábado (16), André Patrick Moraes de Almeida, 41, deu entrada na UPA após ser vítima de uma tentativa de homicídio em Dourados.

Ainda não há informações sobre o motivo do atentado, conforme o boletim de ocorrência o rapaz estava em uma Mitsubishi L200, quando o fato aconteceu.

De acordo com informações divulgadas pelo Dourados News, os disparos contra o veículo de André deixaram marcas no lado do passageiro e a vítima teve ferimentos no braço direito e peito. O estado de saúde dele é estável. O caso acabou registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como tentativa de homicídio e será investigado.

Segundo o irmão, que procurou a delegacia, André tem uma dívida para receber, porém, estava com dificuldades de acertar a situação. Apesar disso, ainda não se sabe se esse seria o motivo do ataque.

