DRACCO irÃ¡ investigar queda de aviÃ£o que matou piloto em Nova Andradina

O DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), irá investigar as causas do acidente aéreo envolvendo avião agrícola, na área rural do município de Nova Andradina.

Segundo dados iniciais, o piloto que comandava a aeronave no momento dos fatos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Diante dos fatos, as Forças de Segurança locais (Polícia Civil, PM, Bombeiros Militares e Perícia Criminal) compareceram ao local dos fatos para atendimento e adoção das providências preliminares. O DRACCO tem apoio do SIG Nova Andradina.

Após desencarceramento pelo Corpo de Bombeiros, o corpo do piloto vítimado no sinistro aéreo será encaminhado ao IML para exame de Corpo de Delito.

Equipes do DRACCO/PCMS e CENIPA estão em deslocamento para o local dos fatos para o atendimento especializado, direcionado à apuração da dinâmica e causa do sinistro.

