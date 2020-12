Droga avaliada em mais de R$ 1 milhão é apreendida pela polícia na Capital

Brenda Assis, com informações da assessoria

Na tarde deste sábado (5), equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar foram acionados pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para averiguar um caminhão guincho estava transportando uma caminhonete com um possível carregamento de drogas, com destino para Campo Grande.

As equipes se deslocaram para o lugar da capital onde o caminhão havia deixado o veículo, sendo assim identificado que na caminhonete, modelo S10, estava carregada de maconha. O proprietário do imovel de 48 anos, sendo uma oficina mecânica, foi encaminhado junto da caminhonete para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), onde após pesagem, foi calculado um total de 969 kg de maconha.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) - Centro e será investigado.

