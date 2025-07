Droga avaliada em R$ 11 milhões é apreendida em Nova Andradina

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam neste sábado (26), em Nova Alvorada do Sul, uma carreta baú Scania G420 com mais de 4,4 toneladas de drogas. Na ação, um homem de 39 anos foi preso.

Os militares realizavam policiamento na BR-267, área rural do município, quando abordaram o suspeito. No interior do baú do Scania, foram encontradas 4,3 toneladas de maconha, 182,4 quilos de skunk e 2 quilos de haxixe.

O autor informou aos policiais que receberia a quantia de R$ 50 mil para levar a carreta com os entorpecentes de Campo Grande até a cidade de Rondonópolis (MT).

A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com o veículo, a droga e autor à Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de aproximadamente R$ 11 milhões.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

