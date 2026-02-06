Drogada, jovem usa tesoura para ameaçar vizinhos de morte em Nova Andradina

Uma jovem, de 23 anos, foi presa após usar uma tesoura para ameaçar vizinhos com uma tesoura e desacatar policiais militares no fim da tarde desta quinta-feira (5), em uma residência localizada na Rua Beatriz Pasmanik, no bairro Portal do Parque V, em Nova Andradina.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a denúncia de que uma mulher estaria ameaçando moradores da vizinhança. No local, os policiais a suspeita bastante alterada, segurando uma tesoura de costura e exigindo que vizinhos entregassem documentos pessoais.

Ainda segundo o registro policial, os militares tentaram dialogar com a jovem por diversas vezes, mas as tentativas não tiveram sucesso. Durante a conversa, ela teria passado a desacatar os policiais com palavras de baixo calão, além de continuar com as ameaças.

Os policiais então identificaram que a mulher apresentava sinais aparentes de uso de entorpecentes, estava com as roupas molhadas, muito agitada e agressiva. Diante da recusa em obedecer às ordens policiais, foi necessário o uso progressivo da força para desarmá-la e contê-la.

Para os militares, testemunhas relataram que a jovem seria usuária de drogas e que, após o consumo, passou a acusar os vizinhos de terem furtado seus documentos.

A mulher foi levada à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como ameaça, resistência e desacato. Enquanto a ocorrência era finalizada na unidade policial, a jovem passou mal e caiu no chão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a encaminhou ao Hospital Regional de Nova Andradina para atendimento médico.

