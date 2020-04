Drogas são apreendidas dentro de ambulância em MS

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 5 kg de maconha com duas passageiras de uma ambulância, em Paranaíba, Segundo a polícia, o flagrante aconteceu na última terça-feira (7) e o veículo tinha como destino Campo Grande.

A ambulância foi abordado durante a Operação Hórus, desencadeada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) e pela Secretaria Nacional de Operações Integradas (Seopi) do Ministério de Justiça e Segurança Pública, que estão fazendo barreiras de controle sanitário nas divisas do estado.

Conforme a PRE, ao dar ordem de parada, a equipe notou nervosismo excessivo por parte de duas passageiras, sendo uma de 20 e outra de 40 anos. Os agentes relataram que duas eram as únicas com bagagens de dimensões desproporcionais.

Diante da, os policiais realizaram uma busca nas malas e localizaram 4 tabletes de maconha. Ao tentar justificar a origem e o destino do entorpecentes, as suspeitas entraram em diversas contradições.

As autoras e as drogas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Paranaíba.

