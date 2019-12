Duas mulheres e uma adolescente são mortas a tiros

Priscilla Porangaba, com informações do PNotícias

Duas mulheres de 24 e 22 anos e uma adolescente de 16 foram mortas a tiros no bairro do Lobato, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira (4).

As mortes ocorreram por volta das 4h e foram registradas pelo boletim da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Segundo o Centro Centro Integrado de Comunicação (Cicom), que pertence à SSP-BA, as mulheres, que ainda não foram identificadas, foram mortas na Rua Península do Joanes, ao lado do Colégio Estadual Raymundo Matta.

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que, por volta das 4h, policiais da 14ª CIPM foram acionados pelo Cicom para atender a uma ocorrência de triplo homicídio na rua da Penísula, no Lobato. No local, a guarnição encontrou as vítimas mortas.

Ainda segundo a PM, no mesmo local, os policiais encontraram um veículo com restrição de roubo, que suspeita-se que tenha sido utilizado no delito.

Os corpos foram recolhidos e encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde vão ser periciados. A Polícia Civil investigará o crime.

