Duas pessoas morrem em grave acidente entre carros na BR-267

Duas pessoas morreram em um acidente no km 376 da BR-267, em Maracaju, por volta das 23h deste sábado (10). De acordo com informações policiais, Antônio Menezes Greco, 46, morador de Antônio João; e Sérgio Rocha Nunes, 43, morador de Maracaju; morreram no acidente. Já Marly Nunes da Silva, 40, ficou ferida.

Informações do portal Dourados News apontam que Marly e Antônio estavam em um Ford Fiesta, de cor prata, e seguiam sentido Maracajú/Vista Alegre; enquanto Sérgio estava em um SpaceFox, de cor preta, no sentido contrário.

Segundo a ocorrência, por circunstâncias ainda apuradas, o SpaceFox teria invadido a pista e colidido frontalmente com o Fiesta.

Os dois condutores morreram no local, enquanto Marly foi socorrida em estado grave para uma unidade hospitalar, mas não corre risco.

Equipes do Corpo de Bombeiros, PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil de Maracaju e Perícia de Dourados atenderam a ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também