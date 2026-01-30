Duas pessoas são presas por fraude migratória para tentar manter benefícios em MS

Duas pessoas foram presas em flagrante em diferentes datas pela Polícia Federal, pelo crime de fraude migratória, com o objetivo de manter dados para continuarem recebendo benefícios sociais em Mato Grosso do Sul.

O caso foi divulgado nesta sexta-feira, dia 30. As prisões aconteceram na área de migração em razão do uso de informações falsas para obtenção ou para manutenção de autorização de residência no Brasil.

O primeiro caso é de um homem, de nacionalidade paraguaia, que admitiu ter utilizado o endereço de um terceiro para renovar o Registro Nacional Migratório, mediante o pagamento de vantagem financeira.

Ele tinha o objetivo de continuar tendo acesso a benefícios assistenciais, como o Sistema Único de Saúde e o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).

No outro flagrante, foi constatado que o requerente utilizava endereço diverso de sua residência real, com o propósito de evitar o cancelamento de benefício social, tendo inclusive apresentado o endereço falso em outros órgãos públicos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também