Menu
Menu Busca sexta, 30 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Duas pessoas são presas por fraude migratória para tentar manter benefícios em MS

As prisões aconteceram na área de migração

30 janeiro 2026 - 16h23Luiz Vinicius

Duas pessoas foram presas em flagrante em diferentes datas pela Polícia Federal, pelo crime de fraude migratória, com o objetivo de manter dados para continuarem recebendo benefícios sociais em Mato Grosso do Sul. 

O caso foi divulgado nesta sexta-feira, dia 30. As prisões aconteceram na área de migração em razão do uso de informações falsas para obtenção ou para manutenção de autorização de residência no Brasil.

O primeiro caso é de um homem, de nacionalidade paraguaia, que admitiu ter utilizado o endereço de um terceiro para renovar o Registro Nacional Migratório, mediante o pagamento de vantagem financeira.

Ele tinha o objetivo de continuar tendo acesso a benefícios assistenciais, como o Sistema Único de Saúde e o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).

No outro flagrante, foi constatado que o requerente utilizava endereço diverso de sua residência real, com o propósito de evitar o cancelamento de benefício social, tendo inclusive apresentado o endereço falso em outros órgãos públicos. 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Pai é preso em flagrante por maus-tratos contra filhos em Campo Grande
Suspeito confrontou a PM
Polícia
Morto em confronto na Capital, ladrão havia furtado mais de R$ 200 mil em joias
Local onde aconteceu o confronto
Polícia
AGORA: Suspeito confronta PM e morre na zona norte de Campo Grande
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Cachorro morre enforcado em corrente no Noroeste
O caso aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
Homem é espancado a pauladas após culto e acorda em rua desconhecida do Noroeste
Suspeitos de matar 'Tuca' são presos em Três Lagoas
Polícia
Suspeitos de matar 'Tuca' são presos em Três Lagoas
Golpista foi preso por mandado de prisão
Polícia
Estelionatário que aplicou 30 golpes em dois meses é preso em Campo Grande
Fato aconteceu nas primeiras horas de sexta-feira
Polícia
Suspeito resiste a abordagem, entra em confronto com a PM e morre em Campo Grande
Lucas estava desaparecido desde o dia 24
Polícia
Jovem desaparecido no Nova Lima é encontrado morto em área de mata
Quantidade de entorpecentes apreendidos pelos guardas
Polícia
Com apoio dos Correios, GCM apreende 38,5 quilos de drogas em encomendas na Capital

Mais Lidas

Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste