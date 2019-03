Dupla armada com fuzil rende empresário e leva R$ 21 mil

Um empresário de 34 anos foi rendido e roubado por uma dupla armada com fuzil. O crime aconteceu na tarde de sexta-feira (15) e foram levados R$ 21 mil que seriam usados para o pagamento de funcionários. O fato ocorreu próximo à ponte do rio Cascavel, em Costa Rica.

Segundo o portal MS Todo Dia, por volta das 13h40 dois suspeitos encapuzados e armados com revólver e fuzil saíram da mata, e um terceiro indivíduo teria estacionado um Gol na pista para facilitar a abordagem dos criminosos.

A vítima relatou que os bandidos exigiram a pasta com o dinheiro e levaram os documentos pessoais do empresário, e ainda atiraram em três pneus da caminhonete do empresário. Uma testemunha teria flagrado a ação e acionado a Polícia Militar.

Após buscas, a equipe se deparou com várias marcas de pneu no chão e encontrou o automóvel, com placas de Chapadão do Sul, escondido no meio de um canavial. Mas os criminosos ainda não foram localizados. A polícia segue com as investigações.

