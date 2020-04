Dupla coloca arma na cabeça de motorista de aplicativo e rouba carro

Kleverton Bibiano e Jeziel Fabrício foram presos na madrugada desta sexta-feira (03), após roubar o carro de uma motorista de aplicativo em Campo Grande. Junto com eles também foram encontradas uma arma e algumas trouxinhas de maconha.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima relatou ter aceitado uma corrida para levar Keverton do bairro Taquarussu até as Moreninhas, chegando ao bairro ele pediu para que a motorista pegasse seu amigo Jeziel, quando os dois estavam dentro do veículo o assalto foi anunciado.

A vítima conta que eles apontaram uma arma para sua cabeça e diziam “perdeu, desce do carro e não olha pra trás”, quando ela deixou o veículo e acionou a polícia.

Uma equipe do Batalhão de Choque foi chamada para atender a ocorrência e encontraram um carro igual ao roubado em um posto de gasolina no Bairro Colibri.

Ao abordarem o veículo, os policiais encontraram Kleverton e Jeziel, com a placa do veículo foi confirmado que se tratava do Fiesta roubado. Durante buscas no carro os policiais enco0traram um revolver calibre .38 e algumas trouxinhas de maconha.

Kleverton assumiu a propriedade das drogas e Jeziel assumiu a propriedade da arma, os dois confirmaram terem realizado o assalto, foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

