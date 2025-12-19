Dupla de moto foge e atira contra polícia no Noroeste

Uma perseguição policial terminou com disparos de arma de fogo e abandono de veículo na noite de quinta-feira (18), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam rondas ostensivas e preventivas quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita transitando em uma motocicleta Honda ML 125, de cor azul, no cruzamento das ruas Indianápolis e Pinheiro Machado. Ao perceberem a presença da viatura, o condutor realizou uma frenagem brusca seguida de meia-volta, chamando a atenção da equipe, que também observou que o passageiro aparentava portar uma arma de fogo.

Diante da situação, foi dada ordem legal de parada, porém os suspeitos desobedeceram e fugiram em alta velocidade. O acompanhamento tático seguiu por diversas vias do bairro. Durante a fuga, os ocupantes da motocicleta passaram a dirigir de forma perigosa, em velocidade incompatível com a via, avançando sinal vermelho no cruzamento da Rua Vaz de Caminha com a Rua Piraputanga.

Na Rua Pinhal, o passageiro da motocicleta efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à equipe policial. Apesar da gravidade da ação, ninguém ficou ferido. Ao chegarem ao final da rua, os suspeitos abandonaram a motocicleta e fugiram a pé para uma área de mata.

Ainda segundo o registro policial, o condutor usava camiseta preta, possuía tatuagens no pescoço e no braço esquerdo, enquanto o garupa estava sem camisa e apresentava tatuagens no pescoço, no peito e no antebraço direito.

Foram realizadas buscas na região, mas os autores não foram localizados. No local, os policiais encontraram apenas uma camiseta preta e uma bermuda. Em checagem da motocicleta abandonada, foi constatado que o chassi estava raspado, configurando adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada à Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), onde ficará à disposição da Justiça para as providências cabíveis. Enquanto isso, o caso foi registrado como desobediência, direção perigosa, porte e disparo de arma de fogo, adulteração de veículo e tentativa de homicídio contra policiais militares na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

