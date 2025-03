Durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 283, na BR-158, em Três Lagoas, duas mulheres, de 28 e 39 anos, foram presas em flagrante transportando drogas em um veículo VW/Virtus.



Segundo a Rádio Caçula, após dar ordem de parada à condutora do veículo, as mulheres apresentaram comportamento nervoso e os agentes sentiram o forte cheiro de maconha. No porta-malas, foram encontrados centenas de tabletes de drogas, totalizando 327,2 kg de maconha e 22,4 kg de skunk.



Uma das mulheres confessou que recebeu a carga em Bela Vista e que deveria levá-la até Bauru, onde receberia R$ 15 mil pelo transporte. A comparsa alegou que acreditava estar apenas fazendo uma viagem de lazer e só descobriu o verdadeiro objetivo da viagem ao chegar em Bela Vista.



As autoridades seguem investigando quem recrutou as mulheres para a empreitada criminosa e a relação delas com o tráfico interestadual de drogas.

