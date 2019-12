Dupla de traficantes são presos em flagrante no Santo Antônio

Uma equipe do Batalhão de Polícia Militar de Choque recebeu uma informação durante a madrugada desta segunda-feira (30) e encontraram dois homens dentro de um veículo distribuindo drogas pela região do bairro Santo Antonio. Dentro do carro foram encontrados 28 tabletes de maconha, pesando 26 quilos no total.

A equipe do Choque estava realizando rondas nas redondezas até receberem uma informação de que duas pessoas estavam distribuindo drogas pela região dentro de um carro da Fiat, modelo Uno na cor prata. Após mais rondas, os policiais encontraram a dupla com o carro com as mesmas características informadas.

Durante a abordagem, foi encontrado os 26 quilos da droga dentro do porta malas e quando questionados da procedência da maconha, os dois disseram que pegaram em um mato próximo ao parque Airton Senna, e iriam entregar para uma outra pessoa.





Diante das evidências, os agentes deram voz de prisão e os dois homens foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.

