Dupla é baleada por homem durante briga na fronteira

Dois homens, identificados como Javier Contreras Pavon, de 30 anos e Andres Agustin Ortega Ferreira, de 33 anos, foram baleados durante a madrugada desta quarta-feira (16), em Capitán Bado, cidade paraguaia que faz divisa com Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ponta Porã News, as vítimas estavam tendo uma discussão com José Domingo Medina, quando o homem sacou uma arma e efetuou disparos, atingindo a dupla.

Javier foi socorrido em estado grave após ser atingido do lado esquerdo do tórax. Enquanto isso, Andres foi baleado no braço esquerdo, sendo socorrido e está fora de perigo.

O caso está sendo investigado pelas equipes da Polícia Nacional.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também