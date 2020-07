Dupla é detida após furtar quase R$ 70 em barras de chocolate

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Na busca por doces, uma mulher de 42 anos e uma adolescente de 17 foram detidas no sábado (25), após furtar 19 barras de chocolate do Mercado Pérola, localizado Rua Monte Alegre, em Dourados.



Elas ainda levaram um pacote de bananinha e outro de bala recheada. A mercadoria foi avaliada em R$ 66,88.



Segundo o Dourados News, os proprietários do local relataram que já desconfiavam da dupla há alguns dias porque estavam percebendo o furto de outras mercadorias do estabelecimento, principalmente de Nutella. E isso ocorria sempre que elas passavam pelo comércio.



Já desconfiado da dupla, ontem o proprietário decidiu monitorar as mulheres e flagrou elas com todos os produtos na saída do mercado.



Os proprietários encaminharam as duas para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde elas foram ouvidas e liberadas.





