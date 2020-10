Imagens fortes: dupla é executada dentro de veículo após perseguição

Marcos Tenório, com informações do site Meio Norte

A dupla executada dentro de veículo, em Campo Grande do Piauí, na noite desta segunda-feira (26), foi identificada pela polícia como sendo, Joaquim de Araújo Santos, de 52 anos e Francisco Jairton Teixeira Martins, de 30 anos. Os dois foram mortos após uma perseguição com tiros de espingardas calibre 12. Foram encontrados diversos cartuchos deflagrados próximo aos corpos e do carro. A Polícia Civil segue investigando o caso em busca dos suspeitos das mortes.

Segundo o site Meio Norte, uma das vítimado duplo homicídio, era um dos assassinos mais procurados do estado do Ceará. Francisco foi preso pela Polícia Federal em Uberaba (MG) no ano de 2013, suspeito de ter matado 39 pessoas no Nordeste e por diversos mandados abertos por outros crimes.

O Crime

Um carro modelo Jeep Renegade reduziu a velocidade para passar sobre uma lombada na entrada da cidade, no bairro Novo Horizonte, quando um homem, que ainda não foi identificado, que estava como passageiro no banco de trás pulou do veículo. Um outro carro, modelo Corolla, que vinha logo atrás parou, pegou o homem que pulou do carro e seguiu em perseguição. Seu envolvimento com o caso está sendo investigado.

Os ocupantes efetuaram disparos contra o Jeep. Os tiros atingiram o veículo e o motorista perdeu o controle e saiu da rodovia, colidindo contra um muro de uma residência. Segundo testemunhas, os ocupantes do Corolla desceram e efetuaram vários tiros, executando os dois homens que estavam no Jeep, e em seguida fugiram.

