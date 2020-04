Dupla é morta à tiros em briga por ponto de venda de drogas na capital

Matheus Djouseff Carola Reis, de 23 anos, e Samuel Francisco Souza Gonçalves, de 22 anos foram mortos a tiros no bairro Vespasiano Martins, na madrugada dessa sexta-feira (17) em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, eles foram mortos na Rua Luiz Gustavo Ramos Arruda, no Bairro Vespasiano Martins, na saída para São Paulo. Os jovem eram fugitivos do sistema prisional, com passagens por tráfico de drogas.

Eles teriam sido mortos após discutirem com David Richard de Arruda por causa da delimitação de um local para venda de entorpecentes.

Os crimes foram registrados como homicídio simples e portar drogas para consumo pessoal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol no Tiradentes.

Deixe seu Comentário

Leia Também