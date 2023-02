Dupla é morta após se esconder em mato e atirar contra o Choque no Universitário

Dois homens, ainda não identificados, morreram após trocar tiros com as equipes do Batalhão de Choque em uma área de mata na noite de sexta-feira (11), na região do bairro Universitário, em Campo Grande.

De acordo com as informações iniciais apuradas pelo JD1 Notícias, a dupla estava em um Honda Civic preto quando fugiram de uma abordagem da Rua Pontalina até a Rua Enio Cunha. As equipes policiais informaram que os dois desceram do veículo ao chegarem em uma região de mata.

Ao sair do carro, os homens teriam atirado contra as equipes que faziam o acompanhamento tático, que revidaram a agressão acertando a dupla. Eles chegaram a ser socorridos pelos militares e encaminhados até uma unidade de saúde, mas não teriam resistido e faleceram momentos depois.

Além das equipes do Choque, a Polícia Militar, Civil e a Perícia estiveram no local para fazer as apurações iniciais sobre o ocorrido. O caso é investigado.

