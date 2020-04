Dupla é morta em tiroteio com a Polícia Militar

Gabriel Neves com informações do site "JP News"

Dois homens fora mortos na manhã desta terça-feira (21), durante uma troca de tiro com policiais militares, próximo ao presídio masculino de Três Lagoas.

De acordo com informações iniciais do site "JP News", a dupla tentava jogar drogas para dentro do presídio, a Polícia Militar foi acionada e ao chegarem no local foram recebidos com tiros.

Os militares revidaram e os dois criminosos acabaram morrendo na troca de tiros, a perícia da Polícia Civil foi acionada.

