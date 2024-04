Dupla é pega empurrando carro roubado e acaba sendo presa pela polícia

Um jovem, de 19 anos, e um adolescente, de 17 anos, foram detidos ao serem flagrados empurrando um carro que havia sido roubado no Paraná. Eles estavam na rodovia BR-487, área rural do município de Itaquiraí.

Conforme as informações policiais, uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) fazia patrulhamento pela região quando visualizaram os rapazes, empurrando um Honda Civic, de cor preta. Durante a abordagem e checagem dos agregados do carro, registro criminal de veículo roubado foi constatado no estado do Paraná.

O homem e o adolescente disseram que foram contratados para pegar o Honda nas proximidades do Assentamento São João e levá-lo até a cidade de Itaquiraí.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Itaquiraí, onde ambos os detidos foram entregues, juntamente com o veículo. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 72 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.

