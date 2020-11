Dupla é presa após perseguição na fronteira

Foram presos com duas pistolas e mais de 40 projéteis, Ronaldo Godoy Nuñez, de 21 anos e Saúl Zaide Federico Ferretería, de 31 anos. A dupla foi capturada nesta terça-feira (3) em Pedro Juan Caballero, cidade que faz divisa com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme o site Ponta Porã News, eles estavam em duas motocicletas que estavam sendo usadas na tentativa de fuga dos policiais também foram apreendidas pelos agentes.

A polícia paraguaia, chegou até os suspeitos a partir de denúncias, vai investigar se a dupla tem relação com alguns dos crimes de pistolagem que ocorrem na fronteira.

