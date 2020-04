Dupla é presa com 208 tabletes de maconha

Dois homens, 34 e 39 anos, foram presos após serem pegos transportando 80 kg de maconha escondida em um veículo, nesta terça-feira (13), em Dourados. Um realizava o transporte da droga e o outro atuava como batedor.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), uma equipe estava realizando rondas na MS-162, quando avistou dois homens com comportamento suspeitos, os dois estavam com seus veículos estacionados em um posto de combustível.

Os militares abordaram os suspeitos, que estavam em posse de um VW/Gol e um Ford/Fiesta. Logo na abordagem os policiais já encontraram diversos tabletes de maconha no porta malas do Fiesta, após revistas mais drogas foram encontradas no forro das portas do veículo.

Ao todo a droga pesou 80kg divididos em 208 tabletes. O motorista do Gol confessou que estava realizando o trabalho de batedor, avisando o outro motorista sobre policiais nas estradas. A droga seria levada para São Paulo (SP), onde os dois receberiam R$ 4.000 pelo trabalho.

A dupla foi presa e encaminhada, juntamente com os carros e a maconha, para a Delegacia de Polícia Civil em Dourados.

