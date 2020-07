Dupla é presa com 3,5 kg de skunk presos ao corpo

Um casal, ambos de 19 anos, foram presos transportando 3,540 de skunk presos aos corpos, quarta-feira (22), na BR-463, entre os municípios de Ponta Porã e Dourados. Segundo a Polícia Civil a drogas estava presa com fita adesiva.

Ainda conforme o órgão, agentes da Delegacia Especializada de Repressão de Crimes da Fronteira (Defron) abordou um ônibus que fazia a linha Ponta Porã a Campo Grande e durante a fiscalização desconfiaram do nervosismo apresentado pela dupla, bem como pelo fato de estarem usando agasalhos de frio que não condiziam com a temperatura ambiente.

Em revista, os policiais perceberam diversas porções de Skunk presas por fita adesiva junto ao corpo dos passageiros. Após a pesagem, a droga apreendida com a mulher totalizou 1,780 kg e com o homem 1,760 kg, totalizando 3,540 kg do entorpecente.

Aos policiais, os jovens confessaram que pegaram a droga em Ponta Porã e levariam até a cidade de Anápolis (GO) e que receberiam R$ 2.000,00 cada um pelo transporte.

Diante dos fatos, ambos foram atuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na sede da Defron e posteriormente encaminhados ao sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul, onde permanecem a disposição da Justiça.

