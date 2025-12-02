Menu
Menu Busca terça, 02 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Dupla é presa com dinheiro falso em comércio de Ribas do Rio Pardo

A ação da Polícia Civil teve início após denúncia anônima informando que a dupla circulava pelo comércio local tentando aplicar o golpe

02 dezembro 2025 - 15h39Taynara Menezes
As notas apreendidas serão encaminhadas para perícia.As notas apreendidas serão encaminhadas para perícia.   (Foto: Divulgação)

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (1), suspeitos de repassar cédulas falsas em estabelecimentos comerciais de Ribas do Rio Pardo. A ação da Polícia Civil teve início após denúncia anônima informando que a dupla circulava pelo comércio local tentando aplicar o golpe.

Os investigadores localizaram o primeiro suspeito, de 36 anos, que portava diversas notas aparentando falsificação. Pouco depois, em frente a um mercado, foi detido o comparsa, também de 36 anos, que admitiu estar acompanhando o primeiro e carregava mais cédulas falsas.

Os dois foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde tiveram a prisão em flagrante formalizada. As notas apreendidas serão encaminhadas para perícia.

A Polícia Civil orienta comerciantes e moradores a redobrarem a atenção e reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais da instituição.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na tarde de segunda
Polícia
Colisão entre carro e ônibus deixa dois feridos em Itaporã
Suspeito foi detido em flagrante
Polícia
Homem tentar matar jovem a facadas em aldeia de Laguna Carapã
Santa Casa da Capital
Polícia
Fraco e sem alimentação, homem morre ao cair e bater a cabeça dentro de casa
Prisão aconteceu em Coxim
Polícia
Jovem é preso por agredir e causar danos psicológicos na namorada de 16 anos em Coxim
Hospital da Vida
Polícia
Motociclista morre dias após cair de moto em Eldorado
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher 'cai em golpe' ao comprar chácara por R$ 60 mil em Campo Grande
VÍDEO: Sul-mato-grossense matou ex-mulher a tiros e tirou a própria vida em Goiás
Polícia
VÍDEO: Sul-mato-grossense matou ex-mulher a tiros e tirou a própria vida em Goiás
Pistola que possivelmente seria usada no crime
Polícia
Faccionados são presos antes de colocarem plano de execução à rival a prova na Capital
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos
Polícia
Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado na divisa de Paranhos com Paraguai
Colisão aconteceu na mureta da Avenida Gunter Hans
Polícia
Família pede doação de sangue para sobrevivente de acidente na Gunter Hans

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação