Dupla é presa com dinheiro falso em comércio de Ribas do Rio Pardo

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (1), suspeitos de repassar cédulas falsas em estabelecimentos comerciais de Ribas do Rio Pardo. A ação da Polícia Civil teve início após denúncia anônima informando que a dupla circulava pelo comércio local tentando aplicar o golpe.

Os investigadores localizaram o primeiro suspeito, de 36 anos, que portava diversas notas aparentando falsificação. Pouco depois, em frente a um mercado, foi detido o comparsa, também de 36 anos, que admitiu estar acompanhando o primeiro e carregava mais cédulas falsas.

Os dois foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde tiveram a prisão em flagrante formalizada. As notas apreendidas serão encaminhadas para perícia.

A Polícia Civil orienta comerciantes e moradores a redobrarem a atenção e reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais da instituição.

