Dupla é presa e diz que receberia R$ 20 mil por transporte de 400kg de maconha

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de São Gabriel do Oeste localizou na carroceria de um dos veículos 400 kg de substância análoga à maconha e dois galões de combustível durante fiscalização na rodovia MS 142 na noite de quinta-feira (18).



A PMA realizava patrulhamento quando se deparou com dois homens em dois veículos parados à margem da via. Os policiais pararam para averiguar a situação e localizaram a droga no veículo.

Questionados, os suspeitos relataram que haviam parado para realizar o abastecimento dos veículos com o combustível dos galões. Ainda, informaram que foram contratados para pegar os veículos em um posto de combustível na cidade de Campo Grande e entregá-los no estado de Goiás.

Um veículo era usado para o transporte da droga e o outro seria o batedor. Os acusados ainda informaram aos policiais ambientais que receberiam o valor de R$ 10 mil, cada um, ao chegarem no destino.

A dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas e foram conduzidos à Delegacia de São Gabriel do Oeste, juntamente com a substância e os veículos.

Deixe seu Comentário

Leia Também