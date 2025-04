Dupla é presa em flagrante por furtar loja de construção no Jardim Leblon

Dois homens, de 23 e 20 anos, foram presos em flagrante por furtar uma loja de materiais de construção no Bairro Jardim Leblon, em Campo Grande. O crime aconteceu na madrugada da última terça-feira (22).

Segundo a Polícia Civil, as investigações foram realizadas pela DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos). O primeiro suspeito foi localizado no Bairro Guanandi, também na Capital, lá, ele mantinha um espaço para reciclagem.

À polícia, o homem alegou ter comprado os itens por R$ 250 de um usuário de drogas. Ele descreveu o indivíduo, que é o autor do furto.

Este, por sua vez, foi localizado, é morador de rua e confessou o crime. Ele contou que arrombou o telhado do estabelecimento e realizou duas viagens para subtrair os materiais, deixando o local aberto para possível ação de outros criminosos. Depois, vendeu os produtos na reciclagem e utilizou o dinheiro para comprar entorpecentes.

A dupla foi presa e os itens furtados foram devolvidos à vítima. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos e recuperar o restante dos objetos furtados.

