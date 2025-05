Dupla é presa em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma em Costa Rica

Dois homens, de 24 e 34 anos, foram presos por tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo na manhã deste sábado (3), em Costa Rica - a 327 km de Campo Grande.

Conforme o registro policial, a prisão foi resultado de uma ação conjunta da Polícia Militar de Costa Rica com o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário.

A operação aconteceu na Avenida José Ferreira da Costa após diligências que duraram toda a madrugada e parte do dia. Nisso, um carro usado nos crimes foi localizado trafegando na contramão em uma rua da cidade.

Durante a abordagem, os ocupantes apresentaram versões contraditórias e demonstraram atitudes suspeitas.

E durante a inspeção no compartimento do filtro de ar, os militares localizaram um revólver calibre .22 municiado com 10 munições, além de uma caixinha contendo mais 40 munições do mesmo calibre.

Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos à delegacia. Além do veículo, três celulares foram apreendidos.

