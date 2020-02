Dupla é presa pelo DOF com cerca de R$ 400 mil dólares de venda de cocaína

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam cerca de 400 mil dólares, com dois homens e seria oriundo da venda de cocaína, na madrugada desta sexta-feira (28) em Dourados.

Segundo informações da assessoria , um dos presos afirmou ser pecuarista em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai e o outro é primo dele.

Os dois foram presos no perímetro urbano de Dourados por volta de 5h. Ao serem abordados, os homens ficaram agitados e forneceram “respostas desencontradas”, segundo o DOF. Durante vistoria no carro os policiais encontraram o dinheiro em compartimento oculto na lataria.

Com a descoberta dos dólares, os dois homens contaram que o dinheiro era da venda de cocaína levada para o Rio Grande do Sul. Os dólares estavam no mesmo compartimento usado para levar a droga ao estado gaúcho.

De acordo com o DOF, o carro está em nome do pecuarista de Ponta Porã. O outro homem, primo do pecuarista, disse que foi contratado para levar cocaína ao Rio Grande do Sul.

Os nomes não foram divulgados e o dinheiro ainda está sendo contado na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

