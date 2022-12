Dupla é presa por comércio ilegal de arma de fogo na Capital

Dois homens, de 52 e 36 anos, foram presos nesta sexta-feira (30) por por comércio ilegal de arma de fogo e porte irregular de arma de fogo de uso permitido, no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande. Foram apreendidas 23 munições.

As prisões foram feitas por equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI), com a dupla foi encontrado seis munições de arma de fogo calibre 357.

Os dois homens assumiram que teriam acabado de negociar as munições. Além dessas, mais 17 munições foram encontradas na casa de um dos indivíduos.

Diante disso, os dois foram presos em flagrante e encaminhados para a Depac-Cepol.

